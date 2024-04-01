Вестник Кавказа

Аптечный логистический центр появится на Ставрополье

Аптечный логистический центр появится на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье будет возведен аптечный логистический центр. О этом сообщил министр экономического развития региона.  

В городе Лермонтове, расположенном в Ставропольском крае, скоро появится новый объект – логистический центр для распространения лекарственных препаратов.

«Провел заседание координационного совета по развитию инвестиционной деятельности в Ставропольском крае. К реализации одобрили пять инвестпроектов, среди которых строительство в Лермонтове логистического центра для распространения лекарственных препаратов. Социальная эффективность инвестпроекта, кроме прироста НДФЛ в бюджет региона, оценивается в создании 100 рабочих мест»

– министр экономического развития региона Денис Полюбин.

Логистический центр для лекарственных препаратов имеет огромное значение для обеспечения населения необходимыми медикаментами. Благодаря такому центру будет организован эффективный процесс поставки лекарств из различных регионов в Лермонтов, что позволит обеспечить население качественными препаратами в нужное время.

Открытие логистического центра несет в себе не только пользу для здравоохранения, но и способствует созданию новых рабочих мест. Планируется, что центр будет обеспечивать работой около 100 человек. С появлением логистического центра в Лермонтове открываются новые перспективы для развития лекарственной отрасли в регионе.

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