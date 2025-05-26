Ставрополье обзаведется 5-звездочным оздоровительным комплексом

Благодаря соглашению, заключенному в ходе КИФ-2025 на Ставрополье появится 5-звездочный оздоровительный комплекс. Главным инвесторов в проект станет компания "Кислород".

Оздоровительный загородный комплекс создадут в Ставропольском крае по соглашению, заключенному с компанией "Кислород" на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Минводах, рассказали в пресс-службе главы региона.

Документ подписали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и представитель компании "Кислород" Виктор Клочай.

"Компания намерена реализовать инвестиционный проект по созданию современного загородного гостиничного проекта уровня Health & Relax Resort 5* с полноценной инфраструктурой для организации качественного и насыщенного отдыха и оздоровления"

- пресс-служба губернатора Ставрополья

Уточняется, что призвание проекта – стать сочетанием отдыха и оздоровления с возможностью восстановления ментального и физического здоровья в условиях повышенной комфортности.

Сейчас Ставропольский край активно развивается как туристическое направление. За этим ростом должна поспевать индустрия гостеприимства, поэтому власти региона стараются привлекать как можно больше инвестиций в проекты по санаторно-курортному отдыху, передала пресс-служба слова Владимирова.

Напомним, что КИФ-2025 проходил в Минводах с 25 по 27 мая.