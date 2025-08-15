Стало известно расписание встреч Трампа на 18 августа

Сегодня в Вашингтоне пройдут переговоры Трампа с Зеленским, а также с европейскими лидерами. Белый дом поделился расписанием президента США на день.

Белый дом раскрыл, во сколько сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Сообщается, что двусторонние переговоры стартуют 18 августа в 13:15 (20:15 мск) и продлятся час. В 14:15 (21:15 мск) Трамп поприветствует европейских лидеров. Встреча лидеров США и ЕС начнется в 15:00 (22:00 мск).

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.

Сегодня в Вашингтон на переговоры, связанные с украинским урегулированием, прибудут, как ожидается канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.