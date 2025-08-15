По данным СМИ, президент США поддержал подход России по урегулированию конфликт на Украине. Он заключается в передаче РФ полного контроля над Донбассом.

Президент США Дональд Трамп поддержал идею о взятии Россией под полный контроль Донбасса и заморозке линии фронта на других участках для урегулирования конфликта на Украине, заявил американский телеканал Fox News, ссылаясь на европейского дипломата.

Он утверждает, что глава Белого дома отказался от идеи прекращения огня и теперь выступает за достижение долгосрочного мирного соглашения. В этом его позиция стала совпадать с видением руководства России.

Ранее газета The New York Times передала, что Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса, включая еще не освобожденные российскими войсками районы.

По словам источников издания, американский лидер полагает, что мирное соглашение можно достичь оперативно, если президент Украины Владимир Зеленский даст согласие на передачу России оставшейся части Донбасса. Взамен этому наступит прекращение огня по нынешним линиям фронта и начнут действовать гарантии безопасности – как для Киева, так и для Европы.