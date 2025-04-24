США поддерживают строительство Транскаспийского газопровода – Рубио

Власти США одобряют строительство Транскаспийского газопровода для транспортировки газа из Туркменистана в Европу через Азербайджан. Об этом заявил госсекретарь Рубио.

Возможность завершения строительства газопровода из Туркменистана в Европу через Азербайджан поддерживается властями США, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.

Так он ответил на вопрос о возможности завершения строительства Транскаспийского газопровода для транспортировки туркменского газа через Азербайджан в Европу с учетом, что Туркменистан окружен Россией, Китаем и Ираном.

По словам Марко Рубио, Вашингтон позитивно оценивает этот проект в контексте текущей ситуации с энергетической безопасностью в мире. Он отметил, что средства для подобных проектов продолжают выделяться через посольства и региональные офисы, несмотря на общее сокращение иностранной помощи.

Напомним, что эксперты прогнозируют, что Туркменистан может стать крупным добытчиком природного газа, а Транскаспийский газопровод еще больше укрепит роль страны в качестве основного поставщика природного газа.