США оценили договоренности Москвы и Киева по пленным

В США заявили, что приветствуют договоренности России и Украины об обмене пленными. Там добавили, что единственный путь к разрешению конфликта – дипломатия.

Советник американской миссии при ООН Энтон Джонджнил сообщил, что Вашингтон приветствует договоренности Москвы и Киева об обмене пленными.

При этом представитель США в ООН подчеркнул, что его страна призывает Россию и Украину продолжать переговоры, чтобы положить конец конфликта между государствами.

Джонджнил также отметил, что дипломатия является единственных путем к разрешению конфликта на Украине.

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными.