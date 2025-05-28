США могут отправить своего представителя на переговоры России и Украины

В США не исключают возможность отправки своего представителя на переговоры в Стамбул. В начале следующей недели там встретятся российская и украинская делегации.

Соединенные Штаты уведомят общественность в случае отправки своего представителя на российско-украинские переговоры, которые пройдут в ближайший понедельник в Стамбуле. Об этом сообщила 29 мая пресс-секретарь Белого дома-

"Мы сообщим, если президент решит направить представителя. На данный момент у меня нет информации об этом"

– Каролин Левитт

Она также рассчитывает, что запланированная на 2 июня встреча все же состоится.

"Насколько мне известно, и мы на это надеемся, Россия и Украина действительно проведут прямые переговоры на следующей неделе в Стамбуле. Мы считаем, что эта встреча состоится, и именно к ней президент призывал – чтобы стороны сели за стол переговоров"

– пресс-секретарь Белого дома

Ранее сегодня в МИД РФ подтвердили, что состав российской делегации на ближайших переговорах с Украиной будет абсолютно таким же, какой был на первой встрече представителей двух стран, которая прошла в Стамбуле 16 мая.