США готовят наземную операцию в Венесуэле

Америка намерена осуществить наземное вторжение в Венесуэлу. Соответствующие планы анонсировал президент США Дональд Трамп. В последнее время Штаты ведут активную "войну с наркокартелями".

Американские войска совершат наземную операцию в Венесуэле, подготовка к ней уже ведется, заявил президент США Дональд Трамп.

Планы по переходу действий в отношении Венесуэлы на новый уровень он озвучил на заседании по промежуточным результатам "войны с наркокартелями", которая ранее была объявлена его администрацией.

"Дальше будет наземная (операция - ред.)"

– Дональд Трамп

Стоит отметить, что в течение осени американские военные наносят удары по судам, которые, по данным разведки США, перевозят наркотики. Ранее госсекретарь Марко Рубио отрицал возможность применения силы к каким-либо государствам Латинской Америки, уточняя, что все действия направлены исключительно против наркокартелей.