США отказались от размещения военных в секторе Газа

Джей Ди Вэнс опроверг информацию о размещении американских военных в секторе Газа. Он подчеркнул, что США не будут этого делать.

Соединенные Штаты не будут размещать военных на территории сектора Газа. Об этом заявил 21 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибывший с визитом в Израиль.

"Американских сил на земле Газы не будет"

– американский вице-президент

Он также прокомментировал ситуацию вокруг мирной сделки. Джей Ди Вэнс отметил, что ее исполнение продвигается лучше, чем ожидалось.

"Дела идут гораздо лучше, чем я себе представлял. Но ситуация в целом сложная, очень сложная"

– вице-президент США

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что США приступили к созданию координационного центра для мониторинга прекращения огня в секторе Газа.

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября.