США берут на контроль перемирие в секторе Газа

Власти США опасаются, что достигнутое ранее в этом месяце перемирие в секторе Газа будет нарушено. В связи с этим Вашингтон намерен усилить контроль за его соблюдением.

Соединенные Штаты значительно усилят контроль за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом рассказали высокопоставленные чиновники Белого дома, пожелавшие остаться анонимными.

Один из них, в частности, заявил, что ближайшие 30 дней будут решающими, передает Axios.

"Теперь мы отвечаем за то, что происходит в Газе с точки зрения реализации соглашения. Мы будем принимать решения"

– американский чиновник

В Белом доме полагают, что на сегодняшний день ситуация с режимом прекращения огня остается слишком шаткой, поэтому "хрупкий мир" будет крайне трудно сохранить, если стороны не будут строго придерживаться достигнутых договоренностей.

Напомним, перемирие в секторе Газа началось 10 октября. Через несколько дне после этого представители Соединенных Штатов, Турции, Египта и Катара подписали в Шарм-эль-Шейхе соглашение о прекращении войны.

Что будут делать США в секторе Газа?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что контроль за перемирием в секторе Газа США будут приравнивать к соблюдению интересов Израиля в палестино-израильском конфликте.

"Чтобы быть настоящим модератором палестино-израильского урегулирования, США должны занимать нейтральную позицию. Но США именно по этой проблематике не могут занимать нейтральную позицию, потому что для администрации Трампа самым близким союзником не просто на Ближнем Востоке, а вообще в мире является Израиль. Трамп признан самым произраильским президентом за всю историю США, причем руководством самого Израиля", – прежде всего сказал он.

"Поэтому подобные заявления об усилении контроля США за перемирием в секторе Газа – это не более чем официоз. Вашингтон не может выступать в роли судьи в событиях, происходящих в Палестине, так как не может быть над схваткой", – подчеркнул ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

Политолог отметил, что США продолжат проявлять медийную и дипломатическую активность в палестино-израильском урегулировании, поскольку это приносит администрации Трампа значительные политические дивиденды. "Для Трампа это выигрышно, ведь он позиционирует себя в качестве глобального миротворца. Он пытается урегулировать все конфликты, закончить все войны. Таким образом Трамп стремится увеличить свой политический престиж", – сообщил Константин Блохин.

"Если у него получится закончить войну между Израилем и Палестиной, то его рейтинг автоматически увеличится. При этом война в этом регионе идет десятилетиями, и любой таймаут, любое прекращение боевых действий рассматривается только как передышка для накапливания сил перед следующим витком напряженности. Поэтому не факт, что Трампу удастся это сделать", – заключил американист.