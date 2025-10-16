Вестник Кавказа

Вэнс и Уиткофф прилетят на следующей неделе в Израиль – СМИ

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джей Ди Вэнс и Стив Уиткофф летят в Израиль с целью продвижения реализации мирного плана по урегулированию конфликта в Секторе Газа. О начале второго этапа мирного урегулирования в Газе на днях заявил президент США Дональд Трамп.

На следующей неделе вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф отправятся в Израиль. Об этом сообщают информированные источники.

В рамках визита они обсудят реализацию мирного плана по урегулированию конфликта в Секторе Газа, передает гостелерадиокомпания Kan.

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальным движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Итоговое мирное соглашение по Сектору Газа было подписано в египетском Шарм-эль-Шейхе в понедельник, 13 октября, представителями Соединенных Штатов, Турции, Египта и Катара.

