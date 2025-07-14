Специалистов для первой АЭС в Казахстане будут готовить в США

Власти Казахстана задействуют в подготовке кадров для атомной отрасли страны зарубежные вузы, в том числе и Университет Дьюка в США.

Казахстан активизировал подготовку специалистов, которые будут обслуживать первую атомную электростанцию страны - глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев провел встречу с деканом Высшей школы бизнеса "Назарбаев университета" профессором Иозефом Кенингсом и профессором Университета Дьюка (США) Дэвидом Робинсоном, сообщили в ведомстве.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере подготовки кадров для атомной отрасли Казахстана, включая создание совместных образовательных программ, академический обмен и научно-исследовательское взаимодействие с участием зарубежных партнеров"

- Агентство Казахстана по атомной энергии

Основное, на что будет сделан упор в подготовке персонала - безопасное внедрение в стране ядерных технологий, а сотрудничество с академическими институтами поможет сформировать новое поколение специалистов-профессионалов, отметил Саткалиев, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что казахстанские энергетики начали детальную проработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства первой атомной электростанции на озере Балхаш в Алматинской области страны. Генподрядчик строительства первой атомной электростанции на озере Балхаш в Алматинской области Казахстана получит технико-экономическое обоснование ее возведения в декабре текущего 2025 года.

АЭС планируют построить к 2035-2036 году в посёлке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш.