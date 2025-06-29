Спасатели вызволили с Эльбруса группу туристов

Кабардино-балкарским спасателям удалось эвакуировать из зоны ЧС в в Эльбрусском районе, где сошел сель, группу туристов из Калуги, отдыхавших на склонах Эльбруса.

История с селем, сошедшим с гор и заблокировавшем подъезды к Эльбрусу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, закончилась благополучно для более чем 40 туристов из Калуги, оказавшихся в зоне ЧС - их эвакуировали в безопасное место, сообщает районная администрация.

"Группа из 44 человек, в том числе 38 детей и 6 взрослых, находившаяся на турбазе "Учебно-методический центр "Эльбрус", оказалась в сложной ситуации из-за схода селя, который препятствовал их отъезду"

- МЧС по КБР

Туристы были эвакуированы в Тырныауз, где они размещены в пункте временного размещения и обеспечены всем необходимым. Вскоре им предоставят транспорт для возвращения домой.

Напомним, мы писали: 21 июня сильные осадки вызвали сход селевого потока в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, и, несмотря на то, что дожди в предгорьях Эльбруса прекратились, в Эльбрусском районе продолжается сход селевых потоков, в городе Тырныауз наблюдаются отключения электроснабжения, введен режим чрезвычайной ситуации. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) перекрыли все объездные дороги в предгорьях - несмотря на то, что помимо федеральной трассы Прохладный - Баксан - Эльбрус в регионе есть объездная дорога, водителям рекомендовали временно воздержаться от движения по ней.