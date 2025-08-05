Вестник Кавказа

Советник главы Минобороны Армении арестован

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Советник главы оборонного ведомства Армении может отправиться за решетку за махинации с данными и подделку документов.

В Армении арестовали советника главы Минобороны страны Сурена Папикяна и члена партии "Гражданский договор" Аршака Ордуханяна. 

Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении данных в особо крупном размере. 

"В отношении одного лица возбуждено уголовное преследование по статьям "создание либо руководство преступным сообществом" и "хищение компьютерных данных, совершенное в особо крупном размере преступным сообществом"

– Следком Армении 

Ордуханян также проходит фигурантом уголовного дела о незаконной миграции. По версии следствия, он занимался подделкой документов. 

Ранее он был отпущен под залог в 5 млн драмов, но затем арестован.

