Советник главы Минобороны Армении арестован

Советник главы оборонного ведомства Армении может отправиться за решетку за махинации с данными и подделку документов.
В Армении арестовали советника главы Минобороны страны Сурена Папикяна и члена партии "Гражданский договор" Аршака Ордуханяна.
Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении данных в особо крупном размере.
"В отношении одного лица возбуждено уголовное преследование по статьям "создание либо руководство преступным сообществом" и "хищение компьютерных данных, совершенное в особо крупном размере преступным сообществом"
– Следком Армении
Ордуханян также проходит фигурантом уголовного дела о незаконной миграции. По версии следствия, он занимался подделкой документов.
Ранее он был отпущен под залог в 5 млн драмов, но затем арестован.