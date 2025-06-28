Премьер Армении рассказал президенту Франции о встрече в США

Глава армянского правительства провел сегодня серию телефонных разговоров с лидерами европейских государств. Одним из его собеседников стал президент Франции.

В понедельник, 11 августа, состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сказано в пресс-релизе на портале главы армянского правительства.

Одной из центральных тем обсуждения стали договоренности, достигнутые на прошедшей в Соединенных Штатах встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым..

"Премьер-министр представил президенту Франции результаты состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров, в частности по парафированию "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", совместному обращению в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокированию региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проекту "ПутьТрампа во имя международного мира и процветания"

– пресс-служба кабмина

В пресс-релизе также сказано, что во время разговора глава армянского правительства обратил внимание на появление новых инвестиционных возможностей для республик и всего региона.

"Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что установившийся мир открывает новые инвестиционные возможности в Армении и в регионе"

– правительство РА

Ранее сегодня Пашинян пообщался по телефону с президентами России, Турции и Ирана.

Напомним, переговоры Николша Пашиняна и Ильхама Алиева прошлb в Вашингтоне 8 августа. На ней также присутствовал президент США Дональд Трамп.