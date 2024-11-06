Вестник Кавказа

Совет аксакалов стран ОТГ собрался в Гирне

Совет аксакалов стран ОТГ собрался в Гирне
© Фото: Совет аксакалов ОТГ
В Турецкой Республике Северного Кипра сегодня проходит 17-е заседание Совета аксакалов Организации тюркских государств – они обсуждают будущее тюркского мира.

В городе Гирне в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) сегодня проходит 17-е заседание Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ), тема которого - совместное будущее тюркского мира.

В обсуждениях участвуют председатель Совета аксакалов ОТГ Бинали Йылдырым, генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев, аксакал от Азербайджана Гасан Гасанов, представители ТРСК, Казахстана, Кыргызстана и других стран, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Сегодня мы собрались в Гирне, чтобы придать новый импульс совместному будущему тюркского мира"

- Бинали Йылдырым

Выступая на мероприятии, председатель Совета назвал "историческим" решение о признании за Лефкошей статуса наблюдателя в ОТГ, подчеркнув: активное развитие ТРСК проявляется во многих сферах, а позиции республики укрепляются.

Накануне делегация Совета аксакалов приняла участие в открытии 11-го Международного фестиваля авиации, космоса и технологий (TEKNOFEST), проходящего в Лефкоше, а также провела встречу с министром иностранных дел ТРСК Тахсином Эртугрулоглу.

Глава Совета аксакалов ОТГ акцентировал внимание и на значимости развития Срединного коридора, призванного ускорить развитие всех тюркоязычных государств. Он отметил: дальнейшее повышение благосостояния и усиление экономической интеграции тюркских государств возможно при его эффективном использовании, добавив: этот маршрут обеспечивает энергетическую безопасность по оси Восток–Запад.

Бинали Йылдырым призвал участников заседания наряду с другими актуальными вопросами повестки дня заново и всесторонне рассмотреть общую тюркскую историю и создать единый исторический нарратив - от истоков до современности.

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