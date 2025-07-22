Вестник Кавказа

СМИ: западные страны разочарованы санкциями из-за неспособности навредить России

СМИ: западные страны разочарованы санкциями из-за неспособности навредить России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Западные страны испытают разочарование из-за неспособности навредить российской экономике, пишет WP. Несмотря на санкции, Москва смогла найти новые торговые связи.

Неспособность парализовать экономику России при помощи санкций вызвала устойчивое разочарование в западных странах, утверждает газета The Washington Post (WP).

Несмотря на усилия по дестабилизации российской экономики, Москва смогла наладить новые торговые связи и найти рынки сбыта нефти и других энергоносителей, отмечается в статье WP. Главными покупателями продукции из России выступили Индия и Китай. При этом, согласно подсчетам издания, российская экономика выросла более, чем на 4% в 2024 году.

Авторы статьи также считают, что готовность главы Белого дома Дональда Трампа ввести новые санкции против РФ, Индии или Китая противоречит стремлению США достигнуть соглашения по торговле с Пекином.

Напомним, что к концу недели США могут расширить санкции против России. Новые ограничения могут быть введены 9 августа.

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