Европа может сегодня наложить новый пакет антироссийских санкций. Его подписали 26 стран ЕС. По словам дипломатов, остались только формальности. Ранее говорилось, что санкции могут быть одобрены в понедельник.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило о возможном одобрении Евросоюзом нового пакета антироссийских ограничений.

В газете отметили, что 12-й пакет санкций был подписан 26 странами. Ограничения должны быть приняты после снятия Веной своих возражений.

Дипломат заявил, что для принятия очередного пакета ограничений остались только формальности.

Ранее официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова прокомментировала возможное одобрение очередного пакета ограничений ЕС. По ее словам, Москва отвечает на все действия Европы.

Стоит добавить, что в России неоднократно говорили, что страна справляется с западным санкционным давлением.