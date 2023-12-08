Вестник Кавказа

СМИ: Европа наложит новые антироссийские ограничения

СМИ: Европа наложит новые антироссийские ограничения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европа может сегодня наложить новый пакет антироссийских санкций. Его подписали 26 стран ЕС. По словам дипломатов, остались только формальности. Ранее говорилось, что санкции могут быть одобрены в понедельник.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило о возможном одобрении Евросоюзом нового пакета антироссийских ограничений.

В газете отметили, что 12-й пакет санкций был подписан 26 странами. Ограничения должны быть приняты после снятия Веной своих возражений.

Дипломат заявил, что для принятия очередного пакета ограничений остались только формальности.

Ранее официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова прокомментировала возможное одобрение очередного пакета ограничений ЕС. По ее словам, Москва отвечает на все действия Европы.

Стоит добавить, что в России неоднократно говорили, что страна справляется с западным санкционным давлением.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1325 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы