США расширили антироссийские санкции

США объявили о новых санкциях в отношении России. Они касаются более 200 компаний из разных стран и двух десятков физлиц.

Соединенные Штаты включили в санкционный список по России свыше 200 компаний и 20 физлиц. Об этом информирует американский Минфин.

Под санкции попали ряд компаний, работающих в промышленной, финансовой, горнодобывающей и других отраслях. В список включены не только российские юрлица, но и из Великобритании, ОАЭ, Китая, Турции, Таджикистана и Кыргызстана.

В частности, ограничительные меры коснулись Экспобонка, золотодобывающей организации Highland Gold, липецкого "Моторинвеста", "Газпром линде инжиниринг". Рестрикции также затрагивают три судна с российским флагом – "Аркадий Черышев", "Капитан Якубович" и "Мария".

В Госдепе США пояснили, что целью новых санкций являются ОПК, энергетический сектор и горнодобывающая отрасль.

Санкции подразумевают заморозку активов юрлиц в Штатах и запрет на ведение бизнеса с подсанкционными предприятиями для граждан США и американских компаний.