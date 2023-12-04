СМИ: В ЕС не одобрили запрет на продажу танкеров России

Странам Евросоюза не удалось согласовать новый, 12-й по счету пакет антироссийских санкций – камнем преткновения стал один из основных его пунктов о запрете продажи танкеров России.

Рад стран-членов Евросоюза отказались поддержать запрет на продажу России бывших в употреблении танкеров, который должен был войти в состав 12-го по счету пакета антироссийских санкций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

На таком пункте настаивала Еврокомиссия, требуя запретить продажу старых танкеров не только российским компаниям, но и тем компаниям, которые могли бы использовать свои танкеры якобы для обхода введенного Группой семи потолка цен на российскую нефть, передает ТАСС.

Однако от этого пункта пришлось отказаться - инициативу ЕК "провалили" средиземноморские страны, обладающие мощными морскими транспортными компаниями. Они резонно выразили опасения, что в случае принятия такое решение ударит по их конкурентоспособности.