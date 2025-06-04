Вестник Кавказа

Словакия выступит против нового пакета санкций против России

Словакия выступит против нового пакета санкций против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Братислава не одобряет очередной, 18-й по счету пакет антироссийских санкций, который сейчас готовят страны Евросоюза, заявил премьер-министр страны. Он также назвал причину такой позиции.

Новый пакет санкций против России приведет к кризису в Словакии, предупредил премьер-министр этой страны Роберт Фицо.

По его словам, Братислава будет выступать против 18-го пакета антироссийских санкций, подготовка которого ведется сейчас в Брюсселе, если в ЕК не разъяснят, как Словакии выходить из кризиса, который разразится в ней в случае вступления санкций в силу.

Фицо добавил, что причиной кризиса станет полное прекращение поставок российского газа и нефти, а также ядерного топлива, как того требуют новые рестрикции.

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