Дмитриев прокомментировал санкции против РФПИ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, почему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила включить фонд в антироссийский санкционный список.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести санкции против РФПИ.

По его словам, таким образом глава ЕК фактически признала, что РФПИ представляет собой важное средство финансирования проектов, направленных на модернизацию российской экономики и развитие ее промышленной базы.

Соответственно, отметил глава РФПИ, ЕС дает понять, что ему нужно продолжение конфликта на Украине. Поэтому Брюссель не устраивает работа РФПИ по восстановлению российско-американских отношений, а также то, что фонд активно участвует в миротворческих инициативах Москвы.

"Предложение ввести санкции против РФПИ также означает, что Еврокомиссия выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса, которому в России фонд активно оказывает содействие"

– Кирилл Дмитриев