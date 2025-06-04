Беседа президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа вызвала ожидаемую панику в глубинном государстве, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также назвал причины такой реакции.

Телефонный разговор российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне вечером, вызвал переполох в западном глубинном государстве, предположил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он констатировал, что прошедшая между главами государств беседа была конструктивной.

"Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ"

– Дмитриев

Спецпредставитель российского лидера пояснил, что подобные сигналы, которые демонстрируют реальность диалога и дальнейшей деэскалации, ломают обычную схему работы таких медиа, использующих в качестве инструментов "ложь и конфронтации".