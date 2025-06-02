Вестник Кавказа

Беседу Путина и Трампа прокомментировали в ООН

Беседу Путина и Трампа прокомментировали в ООН
© Фото: Динара Хаирова
В ООН оценили телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Разговор президентов России и США состоялся сегодня.

Представитель генсекретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что Всемирная организация приветствует телефонную беседу российского и американского президентов, а также любой диалог между мировыми лидерами.

Напомним, телефонный разговор лидеров России и США состоялся сегодня, новость о беседе подтвердили в Кремле. Путин и Трамп обсудили урегулирование на Украине и иранскую проблему.

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