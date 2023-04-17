Сфера туризма на Северном Кавказе открыла 700 вакансий

Опубликовано: 23:46, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В республиках СКФО в настоящее время открыто порядка 700 вакансий в сфере туризма и гостеприимства. Больше всего Северному Кавказу не хватает поваров, барменов и официантов.

Согласно данным онлайн-платформы Headhunter, в настоящее время на Северном Кавказе могут быть трудоустроены около 700 человек, именно столько объявлений о вакансиях в сфере туризма и гостеприимства размещено на платформе.

"Наиболее востребованы повара, шеф-повара и сотрудники кухни, официанты, бармены, администраторы, уборщики, а также специалисты по продаже и организации туров и управляющие",

– проинформировали в Headhunter.

Больше всего вакансий в преддверие летнего сезона 2023 года открыто в Дагестане, на Ставрополье, в Северной Осетии. Средняя предполагаемая зарплата превышает 46 тыс рублей. Шеф-повар в Дагестане может получать от 150 тыс рублей, управляющий отелем - от 100 тыс рублей. При этом присутствует дефицит кадров, в СКФО на одно место в сфере туризма и гостеприимства обычно претендует не более двух человек.

Вопрос нехватки персонала особенно остро встает летом: Дагестан, Ставрополье и Кабардино-Балкария входят в топ самых популярных направлений у россиян для отдыха.