Опубликовано: 9:53, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Количество безработных жителей северокавказских регионов сократилось в прошлом году. Лидерами среди субъектов СКФО стали Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия.

Регионы Северного Кавказа существенно сократили в прошлом году число безработных граждан, об этом говорит всероссийское исследование, проведенное РИА Новости.

Так, лидером по СКФО стала Ингушетия, где безработица уменьшилась на 8,1%. Республика также заняла третье место по России. Далее расположился Дагестан, где количество работающих граждан увеличилось на 8%.

На седьмом месте всероссийского рейтинга оказалась Карачаево-Черкесия – там число представителей рабочего класса возросло на 5,4%. Затем идут Северная Осетия с показателем 4,4% и Чеченская Республика, где число работающих жителей стало на 4,1% больше (9 и 10 места соответственно).

Замыкают рейтинг среди регионов Северного Кавказа Кабардино-Балкария (1,7% - 18 позиция) и Ставропольский край (1,4% - 21 место). Стоит добавить, что больше всего число безработных уменьшилось в Севастополе (14,6%) и Тыве (8,5%).