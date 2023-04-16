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На ярмарку вакансий в Грозном пришли 4 тыс человек

На ярмарку вакансий в Грозном пришли 4 тыс человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Всероссийской ярмарке трудоустройства в столице Чечни были представлены 1,7 тыс предложений о работе. Мероприятие посетили 4 тыс местных жителей.

В Грозном стартовал первый этап Всероссийской ярмарки вакансий. В первый день ее посетили 4 тыс человек, сообщает Минтруд Чечни.

На мероприятии были представлены самые известные предприятия приоритетных отраслей экономики ЧР. Здесь также можно было встретить стенды организаций высшего и среднего специального образования.

В общей сложности в ярмарке поучаствовало более двух сотен предприятий, которые предложили посетителям 1,7 тыс вакансий. Кроме того, были выданы направления на трудоустройство 127 безработным.

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в два этапа. Первый стартовал накануне, а второй состоится в июне.

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