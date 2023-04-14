Власти Ставрополья проводят масштабную ярмарку вакансий

Опубликовано: 19:50, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более 600 компаний примут участие в ярмарках вакансий на Ставрополье, которые стартуют сегодня и пройдут в течение недели. Ожидается, что ярмарки посетят около 30 тысяч жителей края.

Несколько сотен работодателей подали заявки на участие в ярмарках вакансий, которые стартуют во всех территориях Ставропольского края уже сегодня и завершатся через неделю, 21 апреля, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства включит небольшие мини-ярмарки вакансий на 33 площадках в городах и округах края", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В понедельник, 17 апреля в крае также стартуют профессиональные туры для старшеклассников, студентов средних и высших учебных заведений, а также безработных жителей региона.

Наиболее крупные ярмарки пройдут в крупных городах края 20-21 апреля, пройдет такая ярмарка 20 апреля на площади 200-летия в Ставрополе.

Организаторы планируют, что ярмарки труда в регионе посетят не менее 30 тыс его жителей.