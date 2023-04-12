Аэропорт Минвод зовет фотографов на весенний споттинг

Опубликовано: 4:20, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Весенний споттинг пройдет 21-22 апреля в международном аэропорту Минеральных Вод. Чтобы попасть на него, фотографам надо прислать заявку до 18 апреля.

Аэропорт Минеральных Вод будет проводить весенний споттинг, сообщается на странице воздушной гавани в социальной сети.

Сфотографировать самолеты можно будет в течение двух дней - 21 и 22 апреля. Однако заявку надо послать раньше - до 18 апреля. Их принимают по адресу электронной почты pr@mvairport.ru.

В первый день, то есть в пятницу, фотографы смогут сделать красивые снимки с 9:00 до 13:00. В субботу их будут ждать в аэропорту с 16:00 до 20:00.

Изюминкой весеннего споттинга станет конкурс от авиакомпании "Азимут": перевозчик подарит сертификат автору лучшего фото их суперджета.

Отметим, что аэропорт Минвод - самая большая воздушная гавань не только Ставрополья, но и в целом СКФО.