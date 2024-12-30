Вестник Кавказа

Десятки гидов прошли аттестацию в Дагестане

Десятки гидов прошли аттестацию в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году в Дагестане прошли аттестацию 70 экскурсоводов. В республике в прошлом году появилось свыше 120 туристических знаков.

В минувшем году 70 гидов и экскурсоводов-переводчиков прошли аттестацию в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского Минтуризма.

В ведомстве заявили, что среди аттестованных впервые оказался гид-сурдопереводчик, который будет проводить экскурсии для туристов с нарушением слуха.

В министерстве отметили, что общее количество специалистов в данной сфере, которые прошли аттестацию, теперь в Дагестане составляет 176.

Помимо этого, в 31 районе республике в 2024 году появилось 122 туристических знака, которые помогают путешественникам добраться до достопримечательностей.

Подчеркивается, что всего в Дагестане установлено 608 таких знаков.

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