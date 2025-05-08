Вестник Кавказа

"Северный поток-2" может попасть под санкции ЕС

"Северный поток-2" может попасть под санкции ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз может установить санкции против взорванного российского газопровода "Северный поток-2". Как именно новые рестрикции могли бы работать, рассказали в пресс-службе Еврокомиссии.

Газопровод "Северный поток-2", который сейчас находится в нерабочем состоянии, так как пострадал из-за взрыва, может быть внесен в "черный список" Евросоюза, если перемирие между Россией и Украиной не состоится, предупредила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью.

Соответствующий ответ она дала на вопрос о том, каковы будут действия Брюсселя, если Россия откажется от перемирия с Украиной.

"Я могу подтвердить одну из опций, которую поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложившая ввести санкции против консорциума Nord Stream 2"

– дипломат

Глава пресс-службы признала, что газопровод на данный момент не функционирует, но в то же время обратила внимание на то, что предсказать будущее невозможно. Пинью пояснила, что санкции, если они будут введены, позволят в принципе исключить возможность восстановления газопровода, перекрыв доступ к инвестициям.

Дипломат добавила, что если инициативу будет решено воплотить в жизнь, то происходить это будет при участии Вашингтона.

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