Вестник Кавказа

ЕК планирует принять новые антироссийские санкции 20 мая

ЕК планирует принять новые антироссийские санкции 20 мая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава дипслужбы ЕС Каллас назвала дату, когда Еврокомиссия (ЕК) хочет принять 17-й пакет санкций в отношении России. С ее слов, это произойдет 20 мая на встрече глав МИД стран ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) намерена принять 17-й пакет санкций против России 20 мая, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Польше.

"Мы намерены принять 17-й пакет санкций к следующей встрече глав МИД, которая пройдет 20 мая"

- Кая Каллас

Санкционный пакет еще не согласован, поэтому Каллас отказалась раскрывать журналистам его возможное содержание. При этом она добавила, что ЕС не собирается отменять антироссийские санкции после полного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что 17-й пакет антироссийских санкций включит в черный список около 60 физических лиц и компаний из России, а также 150 танкеров, которые перевозят российскую нефть. При этом еврочиновники решили не затрагивать структурные экономические и торговые ограничения, чтобы минимизировать разногласия между членами ЕС и принять пакет быстрее.

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