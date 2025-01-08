Развитию торговли России и Турции мешают санкции

Новые антироссийские санкции Запада ведут к сокращению объема торговли России и Турции, на этот показатель влияют и колебания мировых рынков, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов дал интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал", в котором он рассказал о нынешнем состоянии торговли между двумя странами.

"Торговля развивается. Хотя должен констатировать, что если опираться на данные турецкой статистики, то объем торговли, к сожалению, несколько сокращается из года в год. Может быть, не так уж и на много, но $3-4 млрд - это все-таки цифра"

- Алексей Ерхов

Отрицательная динамика очевидна - в минувшем 2024 году объем торговли между двумя странами составлял $52,5 млрд - уже примерно на $4 млрд меньше, чем в 2023 году. Причины конъюнктурные - колебания мировых рынков, но главная причина - незаконные санкции Запада, отметил дипломат, передает РИА Новости.

Прежде всего западные ограничения делают свое дело в том, что касается обеспечения денежных, банковских переводов российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности, которые проявляют осторожность, тщательно проверяя каждый перевод, каждую торговую сделку. Из-за этого теряется не только время, но и динамика торговли, а иногда и сами сделки, - добавил Алексей Ерхов.

Напомним, ранее мы писали о том, что увеличению торговли между Россией и Турцией в национальных валютах может поспособствовать укрепление рубля. При этом российская валюта может стать более привлекательной для турецкого рынка, поскольку это может снизить риски, связанные с колебаниями валютных курсов и положительно повлияет на использование национальных валют в двусторонних расчетах.