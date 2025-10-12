Сделка по ядерной программе Ирана перестала существовать

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана был подписан 10 лет назад. Сегодня истекает срок действия резолюции 2231 Совбеза ООН, одобрившей ядерную сделку с Исламской Республикой.

В субботу, 18 октября, прекращает свое существование Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Резолюция 2231 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций была принята 20 июля 2015 года в поддержку СВПД по иранской ядерной программе.

Накануне постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что прекращение действия СВПД изменит ситуации вокруг ядерной программы ИРИ.

"Завтра истекает срок действия резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, одобрившей ядерную сделку в 2015 году. СВПД прекратит свое существование. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет обсуждать Иран только в контексте Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. Мы наблюдаем новую ситуацию вокруг иранской ядерной программы"

– Михаил Ульянов

Напомним, СВПД был заключен в 2015 году Ираном, Германией и пятью постоянными членами Совбеза ООН – Великобританией, Китаем, Россией, Соединенными Штатами и Францией. Подписание документа положила конец кризису, начавшемуся из-за обвинений западных стран Ирана в разработке ядерного оружия.

В 2018 году президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выходит из соглашения и восстанавливает все американские санкции в отношении Исламской Республики. В 2020 году Иран объявил, что сокращает свои обязательства по СВПД и ограничивает доступ инспекторов на свои ядерные объекты. Тем не менее, эти инспекции продолжались вплоть до обострения ирано-израильского конфликта, произошедшего летом 2025 года.