"Сбер" вложит 2,3 млрд рублей в АПК Крыма

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Сбер" инвестирует свыше 2 млрд рублей в развитие аграрного комплекса Крыма.

Российский банк "Сбер" вложит 2,3 млрд рублей в развитие аграрно-промышленного комплекса Крымского полуострова. Средства будут направлены в развитие Республики Крым, а также города Севастополя, сообщили в региональном филиале банка. 

"В 2025 году агрокомпании Крыма и Севастополя при поддержке "Сбера" смогли расширить бизнес и запустить производство новых продуктов. За 10 месяцев этого года банк предоставил им уже около 1,3 млрд рублей на оборотное финансирование и развитие бизнес-проектов, где 44% - это кредиты по льготной программе с господдержкой Минсельхоза Республики Крым"

– пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка 

Согласно информации пресс-службы Юго-Западного банка, два крупных инвестпроекта получили более 1 млрд рублей поддержки. 

Сообщается, что финансовая организация уделила большое внимание винодельческой отрасли, проекты в этой сфере получили порядка 1 млрд рублей. Деньги были направлены на расширение площади посадок винограда, а также создание новых цехов для переработки ягод.

