Санкции ЕС против Ирана могут возобновиться до конца августа

Евросоюз может вернуть санкции против Ирана уже летом, если Тегеран не пойдет на условия ядерной сделки, рассказал глава МИД Франции. Ядерная программа Ирана стала одной из тем встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Санкционное давление Европы на Иран может вскоре возобновиться после 10-летнего перерыва, заявил по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро.

"Франция и ее партнеры обладают полным правом вновь применить глобальное эмбарго на поставки оружия, оказание банковских услуг и поставки оборудования для атомной отрасли, которое было отменено десять лет назад"

– глава МИД Франции

Он уточнил, что меры могут быть введены до конца августа, если не будет "твердых, ощутимых и поддающихся проверке обязательств со стороны Ирана" по ядерной сделке.

Также министр призвал возобновить работу инспекторов МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана и продолжить "дипломатический процесс, который позволит прийти к урегулированию и согласованию рамок для ядерной и ракетной программы Ирана".