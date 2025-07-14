Санкции ЕС против Ирана могут возобновиться до конца августа

Санкционное давление Европы на Иран может вскоре возобновиться после 10-летнего перерыва, заявил по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро.
"Франция и ее партнеры обладают полным правом вновь применить глобальное эмбарго на поставки оружия, оказание банковских услуг и поставки оборудования для атомной отрасли, которое было отменено десять лет назад"
– глава МИД Франции
Он уточнил, что меры могут быть введены до конца августа, если не будет "твердых, ощутимых и поддающихся проверке обязательств со стороны Ирана" по ядерной сделке.
Также министр призвал возобновить работу инспекторов МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана и продолжить "дипломатический процесс, который позволит прийти к урегулированию и согласованию рамок для ядерной и ракетной программы Ирана".