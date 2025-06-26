Иран пообещал Европе дать ответ на возобновление санкций

Если "евротройка" решит использовать механизм snapback, подразумевающий возобновление санкций СБ ООН, то Тегеран даст пропорциональный ответ. Об этом заявили в МИД Ирана.

Иран даст пропорциональный ответ на инициативу "евротройки" (Великобритании, Франции и Германии) использовать механизм snapback и восстановить все санкции Совета Безопасности ООН против Тегерана, заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Европейские страны, которые постоянно пытаются использовать этот механизм в своих интересах, сами грубо нарушили свои обязательства по СВПД и не смогли выполнить их, поэтому у них нет никакой юридической или этической основы для активации этого механизма"

- Эсмаил Багаи

Напомним, что несмотря на приостановку переговоров с США, Иран продолжает вести консультации с "евротройкой" по своей ядерной программе.

Последняя встреча прошла в Женеве 20 июня на фоне атак Израиля по ядерным объектам Ирана. На ней стороны договорились о продолжении диалога.

Почему Иран беспокоит европейский snapback?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на обоснованность беспокойства Тегерана: европейские участники СВПД действительно готовы запустить механизм snapback, который восстановит все санкции против Ирана, приостановленные на время первой ядерной сделки.

"Этот вариант прямо прописан в СВПД, которому сегодня исполнилось 10 лет. Если одна из сторон – это намек на Иран – не будет выполнять требования, то без решения Совета Безопасности ООН подписанты СВПД могут задействовать механизм snapback, который автоматически восстановит международные финансово-экономические санкции против Тегерана. Смысл механизма snapback именно в том, что он не требует решения СБ ООН – он возобновляет ранее принятые на уровне СБ ООН антииранские санкции", - прежде всего сообщил он.

"Иран обеспокоен способностью европейских партнеров восстановить международные санкции по snapback именно сейчас по той простой причине, что срок действия СВПД, а значит и всех его правил, истекает в октябре. После октября 2025 года просто так восстановить санкции против Иране станет юридически невозможно. А сейчас, в июле-октябре, это по-прежнему легальное действие. Надо сказать, что еще в начале года европейские участники СВПД – Великобритания, Франция и Германия – предупредили Иран, что, если он не пойдет на переговоры с США и подписание новой ядерной сделки, тогда эти европейские страны будут вынуждены задействовать snapback", - обратил внимание Владимир Сажин.

Востоковед выразил уверенность в том, что решение европейских участников СВПД будет целиком зависеть от дипломатических действий Ирана. "Идет некая информация и из Вашингтона, и из Тегерана, что вроде бы США и Иран собирались возобновить переговоры в норвежском Осло, но официально Тегеран это не подтверждают, и американцы в заявлениях не вполне ясны. Впрочем, возможен вариант, что они все-таки ведут переговоры тайно, так это уже бывало неоднократно. Ирану после такого мощного удара в ходе 12-дневной войны нужно что-то решать со своей ядерной программой, но Запад выставляет слишком жесткие требования, чтобы Тегеран мог легко на них согласиться", - отметил он.

"Американцы ведь настаивают, и Европа их в этом поддерживает, чтобы Иран полностью прекратил обогащение урана. По СВПД Ирану разрешалось обогащать уран до 3,67%, а администрация Трампа требует нулевого обогащения на иранской территории. Затем они требуют прекращения и аннулирования программы ракет средней дальности (от 500 до 5000 км). Американцы хотят, чтобы у Ирана остались только тактические ракеты дальностью до 300 км, так как тогда КСИР не сможет достать ни до основных американских баз в регионе, ни до Израиля. Также от Тегерана ждут сворачивания активной деятельности на Ближнем Востоке и поддержки антиизраильских группировок во многих странах. Пойдет ли на все это Иран – сказать трудно", - подчеркнул Владимир Сажин.

"Официальные лица заявляют, что ядерная программа – это национальная гордость Ирана, поэтому они собираются развивать свою ядерную инфраструктуру в мирных целях. Неясно, поверят ли в это Израиль, европейцы и американцы или нет. Тегеран имеет собственную позицию по ракетной программе и не собирается уменьшать арсенал своих ракет. Поэтому пока очень трудно найти точки соприкосновения, которые привели бы в итоге к какому-то компромиссному решению. Американцы требуют де-факто капитуляции Ирана в ядерных, ракетных и внешнеполитических региональных вопросах. Европейцы с этим согласны и намекают на механизм snapback, если Тегеран не пойдет на сделку в короткие сроки", - продолжил эксперт.

"Ирану нужно решаться, что делать дальше, так как еще до ирано-израильской войны в его экономике наблюдался значительный кризис. Сейчас он усугубился. Нужны значительные средства и технические возможности, чтобы восстанавливать то, что было разрушено Израилем. Положение у Тегерана очень сложное, во внутренней политике ситуация обостренная. В совокупности столько проблем стоит перед руководством Ирана, что решить их довольно сложно в ближайшее время. Тем не менее, я не могу сказать, что Иран точно подпишет сделку на условиях США. Также нельзя и сказать, что европейцы не введут формулу snapback по возобновлению санкций против Ирана. Поэтому надо ждать, как проявит себя Тегеран", - заключил Владимир Сажин.