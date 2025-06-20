Самолет доставил в Баку тела погибших в Екатеринбурге

Азербайджанские следователи планируют самостоятельно провести экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге – самолет российской авиакомпании Ural Airlines с их телами уже сел в Баку.

Азербайджанская сторона проведет собственную экспертизу тел двух азербайджанцев, которые, по версии российской стороны, были фигурантами дела по ряду убийств и покушений на убийство прошлых лет в Екатеринбурге, сообщил брат погибших Зияддина и Гусейна Сафаровых Сейфеддин Гусейнли.

Тела погибших уже доставлены в столицу Азербайджана из Екатеринбурга самолетом российской авиакомпании Ural Airlines – затем они пройдут экспертизу, после которой будут переданы родственникам для захоронения в Агджабеди уже завтра, 1 июля, пишет APA.

Ранее мы писали о том, что 27 июня российские силовики провели в Екатеринбурге операцию, в результате которой погибли два человека. Методы, которыми действовали сотрудники силовых структур, привели в недоумение как простых людей, так и официальный Баку.

Операция екатеринбургских силовых структур была связана с расследованием нераскрытого преступления, совершенного почти четверть века назад, когда в 2001 году был убит человек – выходец из Азербайджана, торговец Юнис Пашаев. Тогда по горячим следам преступление раскрыто не было, и дело сдали в архив, а сейчас ему снова дали ход. По одной из версий, беспрецедентно жестокие действия силовиков были спровоцированы причинами, не имеющими прямого отношения к уголовному делу.