Рубио готовит турне по странам Центральной Азии

В Госдепе США накануне прошла встреча с главами МИД Казахстана, Таджикистана и других стран, в ходе которой Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что собирается нанести визит во все страны Центральной Азии.

"Я намерен также посетить центральноазиатские страны в следующем году, все пять. Так что, вероятно, это будет поездка на неделю или дольше"

- Марко Рубио

На встрече, прошедшей в Вашингтоне, присутствовали главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Киргизии.

Напомним, ранее мы писали о том, что занятый Ближним Востоком и Украиной президент США Дональд Трамп не забывает о Центральноазиатском регионе. С некоторыми из лидеров Центральной Азии - президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым - он встречался на сентябрьской Генассамблее ООН, а саммит ЦА-США пройдет в Вашингтоне сегодня, 6 ноября. О серьезности намерений Трампа говорит его тщательная подготовка.