Трамп: США нужна торговля с Россией

Лидер США Дональд Трамп заявил о больших перспективах в торговле с Россией. По словам Трампа, возобновление торговых связей было бы выгодно для обеих сторон.
"Мы не смогли торговать в значительных объемах или вообще торговать, что было очень обидно, потому что, как вы знаете, торговля с Россией могла бы принести большой успех. У них есть отличные земли, отличные полезные ископаемые и многое другое. А у нас есть то, что им очень нужно"
– Дональд Трамп
Напомним, что в воскресенье состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты договорились о создании двух рабочих групп по украинскому урегулированию, которые будут заниматься вопросами безопасности и экономики. По словам лидера США, разговор вышел "хорошим и продуктивным".