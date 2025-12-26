Трамп: США нужна торговля с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о больших перспективах, которые откроются для Вашингтона и Москвы в случае возобновления торговых связей между странами. Заявление было сделано в свете состоявшегося разговора с Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.

"Мы не смогли торговать в значительных объемах или вообще торговать, что было очень обидно, потому что, как вы знаете, торговля с Россией могла бы принести большой успех. У них есть отличные земли, отличные полезные ископаемые и многое другое. А у нас есть то, что им очень нужно"

– Дональд Трамп

Напомним, что в воскресенье состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты договорились о создании двух рабочих групп по украинскому урегулированию, которые будут заниматься вопросами безопасности и экономики. По словам лидера США, разговор вышел "хорошим и продуктивным".