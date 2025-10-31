Президент Казахстана прилетел в Вашингтон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев минувшей ночью прилетел в Вашингтон. Ожидается, что сегодня он встретится и проведет переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершает визит в США, минувшей ночью его самолет совершил посадку в аэропорту Вашингтона, сообщает Акорда.

В аэропорту американской столицы главу государства встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау, передает Sputnik Казахстан.

"Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США"

- пресс-служба президента.

Казахстанский лидер уже встретился со студентами из Казахстана, обучающимися в Вашингтоне. Он провел с соотечественниками краткую беседу, добавили в Акорде.