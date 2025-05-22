Российский рубль стал самой эффективной валютой

Несмотря на санкции и снижение стоимости нефти, российский рубль в наступившем 2025 году показал себя самой эффективной валютой, продемонстрировав "ошеломляющий рост", сообщает американский телеканал CNBC.

Несмотря на значительные расходы на проведение специально военной операции, многочисленные антироссийские санкции в экономике и снижение цен на нефть российский рубль стремительно растет в цене, сообщает американский телеканал CNBC.

"Фактически это самая эффективная валюта в мире в этом году с ростом более 40%, признал Bank of America. Ошеломляющий рост рубля в 2025 году знаменует собой резкий разворот по сравнению с двумя последними годами, когда валюта резко обесценилась"

- CNBC

Сила рубля связана не столько с внезапным скачком доверия иностранных инвесторов, сколько контролем за капиталом и ужесточением политики, считают наблюдатели рынка CNBC. Дополнительный бонус к этому - слабость доллара является дополнительным бонусом.

Центральный банк России сохранил ограничительную позицию, чтобы сократить высокую инфляцию, удерживая внутренние процентные ставки на высоком уровне в 20% и ужесточая кредитование, к тому же высокие затраты по займам удерживают местные предприятия от импорта товаров. Это снижает спрос на иностранную валюту среди российских предприятий и потребителей, говорят отраслевые наблюдатели, отмечает телеканал.

Спрос на иностранную валюту со стороны местных импортеров снизился из-за слабого потребления, что существенно укрепило рубль, поскольку банкам не нужно продавать рубли, чтобы купить доллары или юани. К тому же российский рынок затоварен потребительской электроникой, автомобилями, а снижение потребительской активности произошло в первую очередь в секторе товаров длительного пользования, на которые приходится значительная часть российского импорта.

Российское правительство требует, чтобы крупные экспортеры возвращали часть своей зарубежной выручки в страну и обменивали ее на рубли на местном рынке – это касается и нефтяной промышленности. Сокращение денежной массы также оказывает поддержку рублю.

Оптимизм вселяют и надежды на мирное соглашение между Россией и Украиной: ожидания реинтеграции России в экономику привели к некоторому притоку капитала в рублевые активы, отмечает телеканал.

Напомним, ранее мы писали о том, что Центробанк России впервые в нынешнем году изменил ключевую ставку. Она была снижена на один процентный пункт, до 20%, 6 июня заседании Совета директоров ЦБ.

Регулятор отметил, что нынешнее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, тем не менее, внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, а российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, обметили в ЦБ РФ.