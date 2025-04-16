Ключевая ставка в 2025 году может опуститься до 17-18% - Аксаков

В этом году Центробанк может опустить ключевую ставку до 17%, уже на июльском заседании можно ожидать снижения до 19%, такое мнение выразил Аксаков.

До конца 2025 года ключевая ставка в РФ может снизиться еще, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Ранее сегодня Центробанк впервые за почти трехлетний срок пошел на снижение ключевой ставки - она была опущена с 21 до 20%.

"В текущем году регулятор, скорее всего, примет еще несколько решений о поступательном снижении ключевой ставки и может выйти на показатель 17-18% к концу года"

– Аксаков

Он добавил замедление роста потребительских цен, при этом все более явными становятся признаки охлаждения российской экономики. По оценке Аксакова, действия регулятора рациональны, на контроле находится рост цен, при этом не останавливается экономическая активность.

В июле ЦБ РФ может, если будут отсутствовать внешние шоки, понизить уровень ставки до 19%, полагает Аксаков. А при закреплении благоприятных трендов в экономике, ставка может снижаться и большим шагом на последующих заседаниях, заключил он.