Вестник Кавказа

Российская туристка погибла в Абхазии

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедия произошла сегодня в Абхазии с туристкой из России. О несчастном случае сообщает МЧС республики. По данным ведомства, погибшая приехала на отдых из Сочи.

Россиянка разбилась, сорвавшись с обрыва в Абхазии. Детали ЧП озвучили в МЧС республики.

Женщина 1984 г.р. приехала на отдых в Гагру из Сочи. Она отправилась на смотровую площадку, расположенную на 18-м километре шоссе Убыхов, и сорвалась с обрыва. Туристка упала с высоты более чем 50 м.

Очевидцы обратились к спасателям, которые получили звонок в 12.13 мск. Специалисты подняли россиянку наверх, где ее ждала "скорая". Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, но, несмотря на все предпринятые меры, она скончалась.

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