Россияне, пострадавшие в ДТП в Египте, получат медицинскую помощь

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Граждане РФ, которые накануне пострадали в ДТП в египетской провинции Красное море, были доставлены в больницы Хургады и получают медицинскую помощь.

Пятеро россиян, пострадавших в аварии, которая произошла в провинции Красное море на трассе Марса-Алам - Эль-Кусейр 13 ноября, были доставлены в больницы Хургады, сообщили представители российского генконсульства.

"Пять россиян доставлены в Хургаду, в госпитали "Асил" и "Клеопатра""

– Генконсульство РФ в Египте

Сообщается, что у двоих диагностированы тяжелые травмы, однако угрозы их жизни нет.

Напомним, что в ночь на пятницу в провинции Красное море столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в котором были иностранные туристы. Пострадали 7 человек, один – погиб. Личность установлена, он гражданин Египта. Туристы приобрели одну из "уличных экскурсий" в местной турфирме, рассказали в АТОР.

