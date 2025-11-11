В ДТП в Египте пострадали граждане России и Азербайджана

Очередная авария произошла в Египте с туристическим автобусом. В ДТП травмы получили российские и азербайджанские туристы. Один местный житель погиб.

В Египте в четверг случилось еще одно ДТП, в котором пострадали иностранные путешественники.

Авария произошла в провинции Красное море на трассе Марса-Алам - Эль-Кусейр. На дороге столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, перевозивший туристов. В результате пострадали семь туристов, один человек погиб, поделились в медицинских службах египетского региона, передает РИА Новости.

"В результате аварии погиб один гражданин Египта, семеро получили травмы, среди них пятеро россиян и двое азербайджанцев"

– сообщение

Отметим, это вторая автоавария с туристическим автобусом в Египте за неделю, в которой пострадали россияне. В ДТП в районе Хургады 11 ноября пострадали 27 человек, одна гражданка РФ погибла. На данный момент четыре человека остаются в больницах.