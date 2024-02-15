Сколько Россия потратила на товары из Ирана в прошлом году?

Россия нарастила в прошлом году объем закупок товаров из Ирана. Импорт иранской продукции составил более $2 млрд, что значительно выше показателей позапрошлого года.

Иранских товаров в России стало больше. В 2023 году РФ закупила продукцию из Ирана на $2 млрд. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Он отметил, что нынешние показатели значительно отличаются от предыдущих.

"Россия официально не объявила данные о товарообороте за 2023 год, но на основе наших переговоров с российскими чиновниками, можно сказать, что объем экспорта из Ирана в Россию значительно увеличился"

- Казем Джалали

По словам посла, реальный объем товаров будет значительно больше, потому что часть продукции едет транзитом через страны ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран проведут в Тегеране 27-28 февраля межправительственное заседание, в котором будут принимать участие до 170 представителей российских властей, частного сектора и экспертов.