Сколько Россия потратила на товары из Ирана в прошлом году?

Иранских товаров в России стало больше. В 2023 году РФ закупила продукцию из Ирана на $2 млрд. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Он отметил, что нынешние показатели значительно отличаются от предыдущих.
"Россия официально не объявила данные о товарообороте за 2023 год, но на основе наших переговоров с российскими чиновниками, можно сказать, что объем экспорта из Ирана в Россию значительно увеличился"
- Казем Джалали
По словам посла, реальный объем товаров будет значительно больше, потому что часть продукции едет транзитом через страны ЕАЭС.
Ранее сообщалось, что Россия и Иран проведут в Тегеране 27-28 февраля межправительственное заседание, в котором будут принимать участие до 170 представителей российских властей, частного сектора и экспертов.