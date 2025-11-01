Вестник Кавказа

Россия сегодня отмечает День народного единства

Памятник Минину и Пожарскому в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. В этот день в 1612 году народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В России сегодня празднуют День народного единства.

Участие в праздничных мероприятиях в этот день примет президент РФ Владимир Путин. Он по традиции возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Позже в Кремле состоится церемония вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации – их получат представители общественных и религиозных организаций, бизнес-кругов и иностранные деятели культуры.

Стоит отметить, что День народного единства в России празднуют с 2005 года. Этот день – официальный выходной. По всей стране 4 ноября проводятся разнообразные мероприятия, выставки, концерты.

Историческое событие, которое легло в основу праздника, – освобождение Москвы от польских интервентов в ноябре 1612 года.

