Россия на 25% поднимает экспортную пошлину на нефть

Опубликовано: 13:50, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пошлина на экспорт российской нефти через две недели повысится сразу на 25%. Также вырастут экспортные пошлины на нефтепродукты.

Минфин России решил с 1 сентября поднять экспортную пошлину на нефть.

"Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2023 года повысится на $4,5 и составит $21,4 за тонну"

– министерство

Сейчас пошлина составляет $16,9, таким образом, в сентябре она вырастет сразу более чем на четверть.

Средняя за последний месяц цена на отечественную нефть Urals - $70,33 за баррель. Российский бюджет основан на прогнозе, согласно которому цена на нефть Urals будет постепенно понижаться - с $80 за баррель в 2022 году до $65 в 2025 году.

Минфин также сообщает сегодня, что вырастут в сентябре также экспортные пошлина на светлые нефтепродукты и масла - до $6,4 за тонну, на темные нефтепродукты - до $21,4.