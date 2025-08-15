Россия и США перезагрузили диалог

В публикации издания Global Times отмечается, что саммит президентов РФ и США позволил странам перезагрузить диалог. Также он стал основной для дальнейшего украинского урегулирования.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске перезагрузила диалог между двумя странами на высшем уровне и заложила основу дальнейших переговоров по украинскому кризису, говорится в статье китайской газеты Global Times.

"Значение этого дипломатического усилия заключается в его перезагрузке механизма диалога Соединенных Штатов и России на высоком уровне, что закладывает основу для последующих переговоров"

- Global Times

В публикации также отмечается, что что прошедший саммит стал отражением общей готовности сотрудничать в урегулировании регионального кризиса и снизил глобальные опасения, которые связаны с разрастанием конфликта и его трансформацией в прямую конфронтацию между двумя ядерными державами.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в крупнейшем городе Аляски Анкоридже 15 августа. Местом переговоров стала база ВВС США Элмендорф-Ричардсон.

Беседа лидеров в формате "три на три" с участием помощников и глав внешнеполитических ведомств продлилась более трех часов, перед этим они провели переговоры "тет-а-тет" в салоне лимузина Трампа по дороге из аэропорта.